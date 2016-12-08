Кайя Таракджи
№1
Вратарь
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 апр. 1981 (40) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Коньяспор
0
Гент
1
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шахтер
4
Коньяспор
0
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
1
Брага
1
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
2
Коньяспор
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Коньяспор
0
Шахтер
1
был в запасе