Тимоти Фосу-Менса
№24
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 44'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 44' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
89'
89'
89'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Байер
2 : 2
Майнц
82'
82'
82'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 62'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
минуты: 1' - 62' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Байер
0 : 1
Вольфсбург
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Вольфсбург
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2
Боруссия
1
был в запасе