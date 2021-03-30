Жоао Палинья №60 Полузащитник Подписаться

Команда Брага

Гражданство Португалия

Дата рождения 9 июля 1995 (25) лет

Рост 190

В 2020-м играя за «Брагу», забил победный гол в гостевом матче с «Бенфикой». И случилось историческое событие – «Брага» выиграла в гостях у «Бенфики» впервые за 65 лет.