Саид Эзатолахи
№66
Полузащитник
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Команда
Амкар
Гражданство
Иран
Дата рождения
1 окт. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Амкар
0 : 0
Ахмат
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар
0
Ахмат
0
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
42'
42'
42'
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
87'
87'
87'
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 11:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
31.03.2018 31 марта 2018 сб 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар
2
Локомотив
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
82'
82'
82'
03.03.2018 03 марта 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 55' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
69'
69'
69'
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 17:30
69'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 1
Урал
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 11:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар
1
Урал
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Амкар
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
19'
19'
19'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 1
Амкар
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
Локомотив
0 : 1
Амкар
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0
Амкар
1
был в запасе
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
0
ЦСКА
1
был в запасе