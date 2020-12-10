Милад Мохаммади
№15
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Иран
Дата рождения
29 сент. 1993 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 2
Слован
52'
52'
52'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Гент
0 : 2
Црвена Звезда
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
0
Црвена Звезда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
24'
24'
24'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур