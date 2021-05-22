Хон Баутиста
№25
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Осасуна
0 : 1
Реал Сосьедад
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
63'
63'
63'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021 12 мая 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Уэска
1 : 0
Реал Сосьедад
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
Эйбар
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
Валенсия
2 : 2
Реал Сосьедад
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 17:15
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Атлетик
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Барселона
6
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:15
Гранада
1 : 0
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:15
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
был в запасе
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 18:15
Реал Сосьедад
4 : 0
Алавес
85'
85'
85'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Алавес
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Бетис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
был в запасе