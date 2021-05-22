Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Квинси Промес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хон Баутиста
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
суперкубок испании
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Осасуна
0 : 1
Реал Сосьедад
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
63'
63'
63'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
Уэска
1 : 0
Реал Сосьедад
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
22:00
Эйбар
0 : 1
Реал Сосьедад
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
17:15
Валенсия
2 : 2
Реал Сосьедад
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
17:15
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Атлетик
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 6
Барселона
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Барселона
6
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:15
Гранада
1 : 0
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:15
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
был в запасе
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
Реал Сосьедад
4 : 0
Алавес
85'
85'
85'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Алавес
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Бетис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
2
Бетис
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
был в запасе
Показать все игры