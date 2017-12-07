Андре Морейра
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Лудогорец
1 : 1
Брага
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
1
Брага
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Брага
0 : 2
Лудогорец
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брага
0
Лудогорец
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе