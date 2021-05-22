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Антонио Латорре
№3
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Уэска
0 : 0
Валенсия
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Валенсия
4 : 1
Эйбар
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
4
Эйбар
1
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021
09 мая 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
Валенсия
2 : 3
Барселона
56'
56'
56'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2
Барселона
3
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Валенсия
1 : 1
Алавес
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1
Алавес
1
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
3
Валенсия
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
Бетис
2 : 2
Валенсия
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
2
Валенсия
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
17:15
Валенсия
2 : 2
Реал Сосьедад
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
17:15
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
Валенсия
2 : 1
Гранада
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
2
Гранада
1
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
34'
34'
34'
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
05.03.2021
05 марта 2021
пт
23:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2
Вильярреал
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Валенсия
2 : 0
Сельта
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2
Сельта
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
18:15
Реал
2 : 0
Валенсия
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2
Валенсия
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
Атлетик
1 : 1
Валенсия
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1
Валенсия
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Валенсия
1 : 0
Эльче
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1
Эльче
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
21:00
Валенсия
1 : 1
Осасуна
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Осасуна
1
был в запасе
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