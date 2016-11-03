Тамаш Санто
№34
Полузащитник
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Команда
Рапид
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
18 февр. 1996 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сассуоло
2
Рапид
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Рапид
1 : 1
Сассуоло
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
1
Сассуоло
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Рапид
3 : 2
Генк
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Рапид
3
Генк
2
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур