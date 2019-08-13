Мигель Виейра
№22
Защитник
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Команда
Пасуш де Феррейра
Гражданство
Португалия
Дата рождения
8 окт. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 21:30
Олимпиакос
2 : 0
Истанбул Башакшехир
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
2
Истанбул Башакшехир
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 20:45
Истанбул Башакшехир
0 : 1
Олимпиакос
77'
77'
77'
07.08.2019 07 авг. 2019 ср 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд