Ксанде Силва
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 марта 1997 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Астон Вилла
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
1
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:15
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Вест Хэм
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
2
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:15
Вест Хэм
3 : 2
Челси
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
3
Челси
2
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 2
Вулверхэмптон
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
2
был в запасе