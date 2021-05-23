Дальберт (Энрике Эстевао)
№5
Защитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 сент. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ренн
2 : 0
Ним
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
2
Ним
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 1
Ренн
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Ренн
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1
ПСЖ
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 54'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 1' - 54' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
76'
76'
76'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
1 : 0
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
1
Нант
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
Лорьян
0 : 3
Ренн
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ренн
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
был в запасе