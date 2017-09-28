Педрао (Педро Энрике)
№2
Защитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 дек. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур