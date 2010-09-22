Карлос Алвеш
№98
Вратарь
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 февр. 1998 (23) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Лечче
1 : 1
Парма
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Парма
1
был в запасе