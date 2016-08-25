Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Квинси Промес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Матеуш (Сантуш )
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Арука
Гражданство
Ангола
Дата рождения
19 июня 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:45
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
2
Арука
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
Арука
0 : 1
Олимпиакос
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арука
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
21:30
Хайдук
3 : 1
Александрия
21'
21'
21'
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
21:30
21'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
3
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арука
0
Хераклес
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
Спартак
0(4) : 1(5)
Аустрия
88'
27'
104'
88'
27'
104'
88'
27'
104'
04.08.2016
04 авг. 2016
чт
19:30
88'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0(4)
Аустрия
1(5)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:30
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Риека
42'
42'
42'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
0
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
73'
31'
73'
31'
73'
31'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
73'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гетеборг
1
ХИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Аустрия
0 : 1
Спартак
90'
90'
90'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аустрия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
19:45
Хераклес
1 : 1
Арука
28.07.2016
28 июля 2016
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хераклес
1
Арука
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016
28 июля 2016
чт
19:30
Александрия
0 : 3
Хайдук
37'
37'
37'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Александрия
0
Хайдук
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:30
Хайдук
2 : 1
КСМС
75'
75'
75'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хайдук
2
КСМС
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:30
Кукеси
1 : 4
Аустрия
67', 90'
67', 90'
67', 90'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:30
67', 90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кукеси
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
Локомотива
3 : 0
РоПС
73'
73'
73'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотива
3
РоПС
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
22:05
Аустрия
1 : 0
Кукеси
14.07.2016
14 июля 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Аустрия
1
Кукеси
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
Клифтонвилл
2 : 3
АЕК
22'
22'
22'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Клифтонвилл
2
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
Адмира
1 : 0
Кяпаз
41'
69'
41'
69'
41'
69'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
41'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Адмира
1
Кяпаз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
РоПС
1 : 1
Шэмрок Роверс
53'
53'
53'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Шэмрок Роверс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Нефтчи
1 : 2
Бальцан
51', 67'
51', 67'
51', 67'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
51', 67'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Нефтчи
1
Бальцан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:30
Рудар
0 : 1
Кукеси
28'
28'
28'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рудар
0
Кукеси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:00
Спартак
2 : 3
Адмира
27'
13'
27'
13'
27'
13'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:00
27'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Спартак
2
Адмира
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Показать все игры