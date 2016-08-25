Матеуш (Сантуш )
№12
Нападающий
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Команда
Арука
Гражданство
Ангола
Дата рождения
19 июня 1984 (36) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
Олимпиакос
2 : 1
Арука
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:45
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Олимпиакос
2
Арука
1
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 22:00
Арука
0 : 1
Олимпиакос
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арука
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
Хайдук
3 : 1
Александрия
21'
21'
21'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 21:30
21'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хайдук
3
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арука
0
Хераклес
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
Спартак
0(4) : 1(5)
Аустрия
88'
27'
104'
88'
27'
104'
88'
27'
104'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 19:30
88'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0(4)
Аустрия
1(5)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:30
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Риека
42'
42'
42'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
0
Риека
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 2
ХИК
73'
31'
73'
31'
73'
31'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
73'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гетеборг
1
ХИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Аустрия
0 : 1
Спартак
90'
90'
90'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аустрия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:45
Хераклес
1 : 1
Арука
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хераклес
1
Арука
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:30
Александрия
0 : 3
Хайдук
37'
37'
37'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Александрия
0
Хайдук
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:30
Хайдук
2 : 1
КСМС
75'
75'
75'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хайдук
2
КСМС
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:30
Кукеси
1 : 4
Аустрия
67', 90'
67', 90'
67', 90'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:30
67', 90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кукеси
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
Локомотива
3 : 0
РоПС
73'
73'
73'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотива
3
РоПС
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 22:05
Аустрия
1 : 0
Кукеси
14.07.2016 14 июля 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Аустрия
1
Кукеси
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
Клифтонвилл
2 : 3
АЕК
22'
22'
22'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Клифтонвилл
2
АЕК
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
Адмира
1 : 0
Кяпаз
41'
69'
41'
69'
41'
69'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:00
41'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Адмира
1
Кяпаз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
РоПС
1 : 1
Шэмрок Роверс
53'
53'
53'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Шэмрок Роверс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Нефтчи
1 : 2
Бальцан
51', 67'
51', 67'
51', 67'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
51', 67'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Нефтчи
1
Бальцан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:30
Рудар
0 : 1
Кукеси
28'
28'
28'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рудар
0
Кукеси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:00
Спартак
2 : 3
Адмира
27'
13'
27'
13'
27'
13'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:00
27'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Спартак
2
Адмира
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд