Нуну Коэльо
№66
Полузащитник
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Команда
Арука
Гражданство
Португалия
Дата рождения
23 нояб. 1987 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 22:00
Арука
0 : 1
Олимпиакос
40'
40'
40'
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Арука
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
4'
4'
4'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арука
0
Хераклес
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:45
Хераклес
1 : 1
Арука
90'
90'
90'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хераклес
1
Арука
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд