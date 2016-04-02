Самуэль Вилья
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 сент. 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Атлетико
5 : 1
Бетис
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5
Бетис
1
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:30
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
был в запасе