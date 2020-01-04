Кайл Васселл
№19
Нападающий
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 июня 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
43'
43'
43'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
43'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала