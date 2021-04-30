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Коронавирус
Тайлер Адамс
№14
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
США
Дата рождения
14 февр. 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
21:30
Вердер
1 : 2
РБ Лейпциг
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Вердер
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
РБ Лейпциг
2 : 0
Вольфсбург
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
20:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Бохум
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг
4
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Аугсбург
0 : 3
РБ Лейпциг
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 77' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала