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Квадво Поку
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 февр. 1992 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Анжи
0 : 2
Ахмат
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
0
Ахмат
2
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Анжи
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
Анжи
0 : 1
Урал
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 0
Анжи
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
1
Анжи
0
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 43'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 43' / Россия. Премьер-лига, 21 тур