Эмиль Бергстрем
№36
Защитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швеция
Дата рождения
19 мая 1993 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Айнтрахт
0
Базель
3
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе