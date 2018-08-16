Марафона (Жозе Карлуш)
№28
Вратарь
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
8 мая 1987 (34) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:30
Брага
2 : 2
Заря
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 22:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брага
2
Заря
2
был в запасе