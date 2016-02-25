Кристиан Странде
№51
Защитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
3 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
Мольде
1 : 0
Севилья
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мольде
1
Севилья
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
Севилья
3 : 0
Мольде
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
3
Мольде
0
был в запасе