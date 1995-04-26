Франсишку Рамуш
№7
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
10 апр. 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур