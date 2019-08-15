Сони Мустивар
№93
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Гаити
Дата рождения
12 февр. 1990 (31) год
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
18'
18'
18'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
62'
62'
62'
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Арсенал
0 : 1
Нефтчи
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арсенал
0
Нефтчи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд