Лорис Дзонта
№31
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Интер
2 : 1
Спарта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Интер
2
Спарта
1
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Спарта
3 : 1
Интер
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
3
Интер
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Интер
0 : 2
Хапоэль
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Интер
0
Хапоэль
2
был в запасе