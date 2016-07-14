Альбион Авдияй
№7
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Албания
Дата рождения
12 янв. 1994 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 19:30
Мидтьюлланд
3 : 0
Вадуц
81'
81'
81'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мидтьюлланд
3
Вадуц
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд