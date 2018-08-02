Филипп Мунтвилер
№27
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
25 февр. 1987 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
Вадуц
1 : 1
Жальгирис
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вадуц
1
Жальгирис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Жальгирис
1 : 0
Вадуц
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Жальгирис
1
Вадуц
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд