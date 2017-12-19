Анто Гргич
№14
Полузащитник
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
28 нояб. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Майнц
3
Штутгарт
1
был в запасе