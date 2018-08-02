Ален Висс
№6
Полузащитник
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Команда
Санкт-Галлен
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
21 авг. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Сарпсборг 08
1 : 0
Санкт-Галлен
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сарпсборг 08
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе