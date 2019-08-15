Никола Суттер
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тун
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 мая 1995 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
Спартак
2 : 1
Тун
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
2
Тун
1
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд