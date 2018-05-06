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Коронавирус
Аарон Оланаре
№80
Нападающий
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Команда
Амкар
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
4 июня 1994 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
Урал
0 : 2
Амкар
81'
81'
81'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
0
Амкар
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
Амкар
0 : 2
Спартак
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
14:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар
0
Спартак
2
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Амкар
2 : 1
Локомотив
48'
59'
48'
59'
48'
59'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
48'
59'
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018
09 марта 2018
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
Зенит
0 : 0
Амкар
03.03.2018
03 марта 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0
Амкар
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
Спартак
3 : 0
ЦСКА
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
3
ЦСКА
0
был в запасе
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017
01 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
6
Тосно
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
Локомотив
2 : 2
ЦСКА
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
ЦСКА
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
ЦСКА
0 : 0
Уфа
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
Амкар
0 : 1
ЦСКА
08.09.2017
08 сент. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
0
ЦСКА
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Урал
0 : 0
ЦСКА
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 52' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
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