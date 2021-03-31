Бенжамин Кололли
№70
Полузащитник
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Команда
Цюрих
Гражданство
Косово
Дата рождения
15 мая 1992 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Испания
3 : 1
Косово
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 57'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Испания
3
Косово
1
минуты: 1' - 57' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Косово
0 : 3
Швеция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0
Швеция
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур