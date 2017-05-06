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Шани Тарашай
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
7 февр. 1995 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2016/2017
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
минуты: 52' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
минуты: 52' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 0
Айнтрахт
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Аугсбург
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 45' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3
Аугсбург
1
минуты: 45' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
Кельн
1 : 0
Айнтрахт
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Айнтрахт
0
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Фрайбург
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
2
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
Герта
2 : 0
Айнтрахт
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2
Айнтрахт
0
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Ингольштадт
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0
Ингольштадт
2
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
17:30
Байер
3 : 0
Айнтрахт
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
17:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3
Айнтрахт
0
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 0
Дармштадт
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
19:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2
Дармштадт
0
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Айнтрахт
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3
Айнтрахт
0
был в запасе
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Айнтрахт
3 : 0
Майнц
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Майнц
0
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:30
Вольфсбург
1 : 0
Айнтрахт
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:30
Боруссия
0 : 0
Айнтрахт
84'
84'
84'
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
0
Айнтрахт
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:30
Гамбург
0 : 3
Айнтрахт
60'
60'
60'
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:30
60'
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Бавария
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2
Бавария
2
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 58' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 58' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур