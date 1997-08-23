Никола Гиоргиев
№35
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
22 авг. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Македония
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Австрия
2
Северная Македония
1
был в запасе