Мориц Бауэр
№32
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Австрия
Дата рождения
25 янв. 1992 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 22 тур