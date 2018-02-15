Неманья Антонов
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
6 мая 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
Партизан
1 : 1
Виктория
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Партизан
1
Виктория
1
был в запасе