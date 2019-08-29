Альбан Пниши
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Косово
Дата рождения
20 окт. 1990 (30) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
Бней-Иегуда
0 : 1
Мальме
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Бней-Иегуда
0
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:00
Мальме
3 : 0
Бней-Иегуда
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мальме
3
Бней-Иегуда
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Бней-Иегуда
2 : 1
Нефтчи
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бней-Иегуда
2
Нефтчи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Нефтчи
2 : 2
Бней-Иегуда
39'
39'
39'
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Нефтчи
2
Бней-Иегуда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд