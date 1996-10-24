Шарли Мусонда
№27
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
15 окт. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Зенит
3 : 0
Селтик
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зенит
3
Селтик
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
Селтик
1 : 0
Зенит
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Селтик
1
Зенит
0
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала