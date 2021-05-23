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Джордж Балдок
№2
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 янв. 1993 (28) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
21'
21'
21'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
81'
81'
81'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Кристал Пэлас
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
77'
77'
77'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
79'
79'
79'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 44'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 44' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
82'
82'
82'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
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