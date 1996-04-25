Джек Бирн
№31
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
24 апр. 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Ирландия
0 : 0
Болгария
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 78' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 78' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Ирландия
0 : 0
Уэльс
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Ирландия
0
Уэльс
0
был в запасе