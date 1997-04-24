Лайам Гибсон
№35
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 апр. 1997 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Вест Бромвич
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вест Бромвич
0
был в запасе