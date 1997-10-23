Тео Франсуа
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3
Эйбар
1
был в запасе