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Бруно Энрике
№11
Нападающий
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Команда
Сантос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
30 дек. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Ингольштадт
1 : 1
Вольфсбург
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1
Вольфсбург
1
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Дармштадт
3 : 1
Вольфсбург
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3
Вольфсбург
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:30
Вольфсбург
0 : 1
РБ Лейпциг
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Майнц
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0
Майнц
0
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 45'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1
Боруссия
5
минуты: 1' - 45' / Германия. Бундеслига, 4 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 0
Вольфсбург
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
0
Вольфсбург
0
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Кельн
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
0
Кельн
0
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур