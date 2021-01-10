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Хайдд тер Авест
№18
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3
Удинезе
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 3 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Верона
1 : 0
Удинезе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур