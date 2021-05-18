Йоахим Андерсен №5 Защитник Подписаться

Команда Фулхэм

Гражданство Дания

Дата рождения 31 мая 1996 (24) года

Рост 190

В школе «Мидтьюлланда» стащил с другом с кухни коробку колы, но все вскрылось быстро по камерам слежения. Были отчислены на Рождество, и отец строго поговорил: теперь точно придется пахать на сто процентов. «Но, с другой стороны, ты можешь перестать – просто вернуться домой, устроиться в Макдональдс, пить пиво и клеить девочек», – саркастично предложил альтернативу отец. Андерсен выбрал другой вариант и с тех пор поиграл в четырех разных чемпионатах (в трех из топ-пяти лиг).