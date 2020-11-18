Жоэль Дроммел
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Твенте
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
16 нояб. 1996 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Польша
1 : 2
Нидерланды
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Польша
1
Нидерланды
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Нидерланды
3 : 1
Босния и Герцеговина
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Нидерланды
3
Босния и Герцеговина
1
был в запасе