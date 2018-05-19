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Коронавирус
Уссама Таннан
№21
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Марокко
Дата рождения
23 марта 1994 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
5 : 0
Лилль
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
5
Лилль
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Страсбур
0 : 1
Сент-Этьен
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Сент-Этьен
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 0
Амьен
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
3
Амьен
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 1
Сент-Этьен
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Ницца
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 1 тур