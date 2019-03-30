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Флориан Эскале
№40
Вратарь
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 февр. 1996 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2
Анжер
2
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
22:00
Лион
4 : 2
Марсель
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
4
Марсель
2
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4
Генгам
0
был в запасе
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
Монако
2 : 3
Марсель
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
2
Марсель
3
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
22:00
Марсель
2 : 2
Ренн
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2
Ренн
2
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
4
Тулуза
0
был в запасе