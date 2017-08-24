Бенжамин ван Лир
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 апр. 1992 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:45
Русенборг
3 : 2
Аякс
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
3
Аякс
2
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
Аякс
0 : 1
Русенборг
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Аякс
0
Русенборг
1
был в запасе